Остальные цифровые активы из топ-10 тоже казались в красной зоне.

Курс биткоина продолжает доказывать свою непредсказуемость и нестабильность. В конце сентября мы писали, что криптовалюта преодолела отметку в $20 тыс., а уже сегодня она потеряла 2% менее чем за полчаса.

По данным CoinMarketCap, в первой половине 13 октября стоимость биткоина колебалась на уровне $19,1 тыс. — $19 тыс., однако на фоне новостей об инфляции в США показала резкое снижение, подешевев до $18,3 тыс.

При этом ведущие альткоины подешевели вслед за биткоином: за прошедшие сутки курс Ethereum опустился на 6%, до $1200, цена XRP упала также на 6 процента, до 0,45 доллара., а Solana показал снижение на 9 процентов, до 28 доллара.

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Что будет с биткоином и почему падает курс

В ноябре прошлого года биткоин торговался на уровне $69 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс. Однако нового пика не случилось, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов.

С начала лета 2022 биткоин торгуется в относительно узком диапазоне. За это время цена криптовалюты опускалась до $17,6 тыс. и на пике достигала $25 тыс.

К слову, один из самых известных криптотрейдеров Михаэль ван де Поппе считает, что биткоин достиг своего "дна". Сейчас криптовалюта торгуется на 60% ниже своих исторических максимумов, а средний показатель в $18 тыс. означает, что она вряд ли уже упадет ниже без серьезного макроэкономического шока. Он спрогнозировал рост биткоина до $23 тысяч в ближайшем будущем с последующим продолжением движения.

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