Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55,3%.

Уровень безработицы в Украине в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом вырос на 0,6 п.п. – до 10,1% с 9,5%, количество безработных составило 1,8 миллиона человек.

Читайте такжеУдаленная работа: что ищут украинцы и какие условия им предлагают (инфографика)Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в четвертом квартале 2020 года составило 15,7 миллиона человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55,3%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Что этому предшествовало

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

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Автор: Богдан Слуцкий