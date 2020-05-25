Выросло на 64%: число официальных безработных в Украине превысило полмиллиона

Количество зарегистрированных безработных в Украине на 20 мая составило 501 тыс. человек, что на 64% больше, чем годом ранее.

Количество зарегистрированных безработных в Украине за 12 месяцев выросло на 64% и на 20 мая составило 501 тыс. человек, сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

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«По состоянию на 20 мая 2020 года количество безработных составляет 501 тыс. человек, что на 196,5 тыс., или 64%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года», - сказано в сообщении.

Количество вакансий составляет 51 тыс., что на 55% меньше, чем в мае прошлого года.

Средняя заработная плата по существующим вакансиям составляет 7 тыс. грн.

Больше всего вакансий открыто в перерабатывающей промышленности (17% от общего количества вакансий), сферах торговли (15%), транспорта и курьерской деятельности (11%).

Как сообщал УНИАН, в начале мая количество зарегистрированных безработных в Украине в годовом выражении выросло на 48% и по состоянию на 4 мая превысило 456 тыс. человек.

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