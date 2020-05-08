Безработица в США может стать рекордной со времен Великой депрессии (видео)

В США безработными из-за карантина уже зарегистрировались более 33 миллионов человек.

На фоне ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в США резко растет число безработных.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Безработица в США из-за карантина, введенного на фоне коронавирусной эпидемии, может стать рекордной со времен Великой депрессии и достичь 20% трудоспособного населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в США безработными уже зарегистрировались более 33 миллионов человек.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала: