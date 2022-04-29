Уже вскоре Бундестаг рассмотрит законопроект об улучшении уровня соцзащиты и поддержки переселенцев, ищущих работу.

Украинцы, вынужденно выехавшие в Германию, убегая от российской агрессии, смогут получить увеличенную социальную помощь. Уже вскоре Бундестаг рассмотрит законопроект об улучшении уровня соцзащиты и поддержки переселенцев, ищущих работу.

Об этом сообщает DW.

Если до этого момента беженцы из Украины получали социальную помощь в Германии на основании закона об искателях убежища (размер выплат для взрослых составляет примерно 300 евро на каждого), то с 1 июня украинцы, которые получили разрешение на проживание в соответствии с законом о пребывании иностранцев, будут получать больше денег. Переселенцам будут платить социальную помощь в таком же размере, как и для немецких безработных.

По информации издания, базовая ставка такой помощи составляет 449 евро (более 14 тысяч гривень).

"Соответствующие изменения станут возможными после того, как Бундестаг в ближайшее время рассмотрит законопроект, одобренный 27 апреля федеральным правительством. На социальную защиту украинских беженцев правительство выделило два миллиарда евро", - сообщает DW.

Кроме этого, с июня украинцы, которым предоставили вид на жительство в Германии, будут получать социальную помощь в центрах занятости (Jobcenter). Сейчас такую помощь оказывают ведомства по вопросам соцзащиты городских администраций или общин. Чтобы получать выплаты, в июне, украинцы должны регистрироваться в центрах занятости как люди, ищущие работу.

Ранее УНИАН уже сообщал, сколько стоит жизнь в Германии и возможно ли переселенцам найти там работу с жильем.

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