Банковская тайна защищает деньги украинцев от мошенников.

Идея министра финансов Сергея Марченко о раскрытии банковской тайны в Украине имеет ряд угроз. Такое решение может привести к увеличению теневого сектора экономики.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал доктор экономических наук Александр Савченко.

"Чем менее развито государство, тем больше угроз касательно раскрытия банковской тайны, особенно тайны вкладов", - указал эксперт.

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При этом он напомнил о скандале вокруг раскрытия банковской тайны по карте "Национальный кешбек". По его словам, в этом случае проблем нет, потому что через этот счет будут проходить небольшие суммы.

"Если богатый человек захочет открыть депозит в том или ином банке и об этом узнают мошенники, которые специализируются на хищении средств со счетов, то это уже серьезная угроза", - объяснил Савченко.

Он считает, что украинской власти не стоит спешить в данном вопросе.

"У нас вне банковской системы огромный суммы, что лишает банки кредитного ресурса. Сейчас задание власти привлечь как можно больше денег на счета банков, потому что это выгодно и государству, и украинцам, и будет работать на будущие развитие", - подытожил эксперт.

Раскрытие банковской тайны в Украине - мнение НБУ

В Национальном банке Украины опровергли возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне.

В регуляторе напомнили, что необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям.

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