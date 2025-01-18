Регулятор негативно отреагировал на идею министра финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о необходимости открытия банковской тайны для Государственной налоговой службы. В Национальном банке Украины опровергли возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне.

"Национальный банк отрицает предоставление бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа. По решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы обоснованности, целесообразности и наличия оснований получения такой информации, что является важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о лице", – говорится в сообщении НБУ в Facebook.

В регуляторе напомнили, что необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям.

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"Значение института банковской тайны не менее важно, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе", - заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Банковская тайна в Украине - последние новости

4 декабря 2024 года соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что при оформлении карты "Национального кэшбека" в "ПриватБанке" клиенты автоматически дают разрешение на раскрытие банковской тайны. Причем в пункте договора "ПриватБанка" с клиентами, на которые ссылается Гороховский, указано, что данные передаются "по всем действующим текущим счетам с эмиссией Платежной карты и в частности по текущим счетам с эмиссией Платежной карты, которые могут быть открыты Клиентом в будущем".

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что эта часть требования относится не только к "ПриватБанку", но и ко всем другим банкам - в Порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Позже в "ПриватБанке" заявили, что действует исключительно в рамках законодательства, передавая информацию о клиентских операциях для начисления "национального кэшбека".

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