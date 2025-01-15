По его мнению, налоговики должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые являются банковской тайной.

Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным граждан, которые сегодня представляют собой банковскую тайну. Об этом в эфире "УТ-2" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Однозначно", - ответил министр на вопрос ведущей относительно того, должны ли налоговики получать доступ к банковской тайне.

"И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - заявил Марченко.

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Он выразил убеждение, что банковскую тайну для налоговиков отменят в рамках евроинтеграции.

Марченко считает, что препятствием на этом пути может стать недоверие украинцев к государственным институтам. При этом сам министр финансов не знает, как будет использоваться информация.

Марченко добавил, что сотрудники налоговой будут работать не с финансовыми данными конкретного лица, а анализировать массивы данных. Министр финансов пояснил:

"Не будет налоговик конкретный знать, кто это. Это будет база данных и будут работать с рисками".

Банковская тайна - что надо знать

Под термином "банковская тайна" понимают информацию, которая касается финансового состояния клиента.

В некоторых государствах под этим термином подразумевается то, что банки не имеют права предоставлять властям информацию о личных счетах своих клиентов.

Напомним, ранее известный украинский экономист, финансист и банкир Александр Савченко рассказал о контролирующих органах, которые могут иметь доступ к банковской информации.

В свою очередь, специалист по кибернетической безопасности Константин Корсун заявил, что закрытие карты "Национального кэшбэка" не позволит отказаться от раскрытия банковской тайны.

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