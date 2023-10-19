Такое налогообложение может дополнительно принести бюджету почти 10 миллиардов гривен.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о дополнительном налогообложении доходов банков, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада поддержала законопроект № 9656-д в первом чтении о дополнительном налогообложении доходов банков. За – 247", - написал он в Telegram.

По словам Железняка, законопроектом предусмотрено увеличение для банков ставки налога на прибыль с 18% до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024-2025 года.

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Принятие закона должно принести в бюджет дополнительно почти 10 миллиардов гривен.

"В бюджете на 2024 год принятие этого закона заложено как +9,9 миллиарда гривен", - добавил нардеп.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что принятие такого решения обеспечит социальную справедливость.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить достижение социальной справедливости относительно налогообложения сверхприбылей банков в условиях военного положения. Кроме того, временное увеличение налоговой нагрузки на банки позволит увеличить доходы государственного бюджета Украины и, соответственно, будет способствовать обеспечению оборонных потребностей государства", - говорится в документы.

Дополнительное налогообложение банков - что известно

В сентябре в парламенте был зарегистрирован законопроект о временное налогообложение сверхприбылей банков, что может дополнительно принести в бюджет 10 миллиардов гривен.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, дополнительное налогообложение неоднократно использовалось в мире, когда одна отрасль получала сверхприбыли не за счет дополнительных инвестиций или расширения производства, а за счет определенных временных экономических условий, так называемой "экономической ренты", и экстра налоги имеют целью сбалансировать такую ситуацию.

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