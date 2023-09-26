Действие штрафных пошлин продлено на 24 месяца, то есть до октября 2025 года.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением в Украину, правительство Австралии продлило действие штрафных пошлин на товары, импортируемые из России и Беларуси.

Как сообщает министерство иностранных дел Австралии, действие штрафных пошлин продлено на 24 месяца, то есть до октября 2025 года. Как говорится в сообщении, Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы увеличить расходы России через целевые санкции и торговые меры, которые уменьшают способность РФ финансировать свою незаконную и аморальную войну в Украине.

"Россия не может рассчитывать на выгоды от международной торговли, когда ее действия нарушают международное верховенство права. Мы продолжаем экономическое давление на Россию и Беларусь, продлив применение дополнительного тарифа на товары из этих стран еще на 24 месяца", — заявил министр торговли и туризма Дон Фаррелл.

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"Австралия вновь призывает Россию немедленно вывести свои войска с украинской территории, а Беларусь — прекратить поддержку бессмысленной войны России. Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины и украинского народа", — говорится в сообщении.

Дополнительный 35-процентный тариф на российский импорт был впервые введен в апреле 2022 года.

Война в Украине и позиция Австралии

В июле 2022 года Австралия на год отменила пошлины на импорт товаров из Украины. Сообщалось, что решение правительства предусматривает снижение пошлин с 5% до нуля в течение следующих 12 месяцев на ряд товаров, которые производятся в Украине. Однако, акцизные сборы, в частности на топливо, алкоголь и табачные изделия, останутся в силе.

В мае 2023 года Австралия объявила новые санкции против России. Сообщалось о ведении санкций в отношении более 1000 физических и юридических лиц.

23 сентября 2023 года Австралия поддержала требование Зеленского о лишении РФ права вето в Совбезе. Такое заявление сделала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, отметив, что Россия ежедневно издевается над ООН.

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