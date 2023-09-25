Указанные компании действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США.

США сегодня, 25 сентября, решили ввести экспортные ограничения против пяти российских компаний.

Как сообщает официальный журнал Федерального правительства США, ужесточить санкции решило Министерство торговли США, а именно - бюро вопросов промышленности и безопасности.

Дополнительные ограничения вводят против:

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ООО "Девайс Консалтинг";

ООО "Грант инструмент";

"Пгт Айлоджик";

"Стрелой";

"ВСМПО-АВИСМА".

Как отмечается, они действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

Стоит добавить, что "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана. Компания выполняет полный технологический цикл - от переработки до выпуска готовых изделий. Она также занимается выпуском изделий для военной отрасли страны-террористки и с ней связан критический риск перенаправления оборонных технологий США. Остальные упомянутые компании поставляли компоненты для беспилотников в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

В то же время Министерство торговли Штатов решило ввести экспортные ограничения в отношении 23 организаций из других стран - Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии.

Санкции против РФ - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели новый пакет санкций против России. Речь идет о 24 физлицах, заводах, банках и судах. "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", "Объединенная металлургическая компания" и другие попали в санкционный список.

Позже Канада объявила о новых санкции против России - под ограничения попали 42 человека и 21 юридическое лицо. Под ограничения попали Московский государственный институт международных отношений, издание "Взгляд", "Комсомольская правда", молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия", "Российское географическое общество", возглавляемое Шойгу, клуб "Валдай"", акционерное общество "Владимир Точмаш", ПАО "Ковровский механический завод" и другие.

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