Австралия поддерживает ограничение вето России и призывает реформировать Совет Безопасности.

Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы Россия потеряла право вето в Совете Безопасности ООН, и призвала к дальнейшим реформам органа, принимающего решения.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, отметив, что Россия ежедневно издевается над ООН, сообщает Bloomberg.

"Мы должны потребовать большего числа постоянных членов, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН каждый день, продолжая незаконное и аморальное вторжение в Украину", - заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

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По ее словам, Австралия претендует на место в Совете Безопасности на 2029-2030 годы.

"Мы должны обеспечить большее постоянное и непостоянное представительство Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии", — сказала Вонг.

По словам Вонг, напряженность в Южно-Китайском море и продолжающаяся разработка Северной Кореей ядерного оружия входят в число проблем, создающих "самые сложные обстоятельства за последние десятилетия" и требующие большей приверженности предотвращению конфликтов.

"Военная мощь расширяется, а меры по сдерживанию военного конфликта — нет, и существует мало конкретных механизмов для его предотвращения", — сказала она.

Заявление Зеленского в Совбезе ООН

20 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил членам Совета Безопасности ООН, что способность Москвы накладывать вето на инициативы сделала невозможным адекватное реагирование на российское вторжение на Украину.

"Должны признать: организация в тупике относительно агрессий. Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы Украина не имела предложений именно по решениям", - заявил президент.

"Вето в руках агрессора – вот то, что загнало ООН в тупик. Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньшим, чем право вето, которое есть лишь у нескольких (членов ООН) и которое используется одним – Россией – в ущерб всем другим членам ООН", - отметил он.

По его словам, обновление правил применения права вето в Совбезе ООН – то, что может стать ключевой реформой и вернуть силу Уставу ООН. Украинский президент предлагает наделить Генеральную Ассамблею ООН (то есть всех членов ООН коллективно) "реальной возможностью преодолевать вето".

Совет Безопасности состоит из 15 членов, пять из которых являются постоянными и имеют право вето: Китай, Россия, Франция, Великобритания и США.

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