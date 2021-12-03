Давид Арахамия добавил, что в этой концепции налоговой реформы будут "очень хорошие новости для малого и среднего бизнеса".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал презентацию новой налоговой реформы в феврале 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в прямом эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Каким образом мы позаботимся о малом и среднем бизнесе и вообще о бизнесе? Сейчас готовится очень активно большая налоговая реформа. Она еще где-то на 70% наработана", - сказал Арахамия.

По его словам, сейчас продолжаются консультации с бизнес-ассоциациями и бизнесом по поводу этой реформы, в том числе презентации ее концепции.

"Я надеюсь, что через несколько месяцев, возможно, в феврале будет большая презентация этой концепции", - подчеркнул он.

Арахамия добавил, что в этой концепции налоговой реформы будут "очень хорошие новости для малого и среднего бизнеса".

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Автор: Леся Лещенко