Что примечательно, Ethereum среди них нет

В последние года вы наверняка слышали истории про немыслимый рост некоторых криптовалют.

Порой, один случайный (ли?) твит может как обрушивать, так и поднять курс цифровых денег. Это, в свою очередь, привлекает множество людей, которые хотят при небольшом вложении времени и сил получить урвать заветный куш.

И, конечно, всех волнует вопрос, что будет дальше с рынком криптовалют. Известный криптотрейдер Николас Мертен на своем YouTube-канале записал ролик с прогнозами на 2022 год.

Трейдер утверждает, что в следующем году в фаворе у трейдеров и холдеров будут альткоины из сектора метавселенных. Дабы не тянуть кота за хвост, Николас предлагает пользователям отслеживать показатели так называемого индекса метавселенной или The Metaverse Index, который с недавнего времени демонстрирует более высокую рентабельность, нежели тот же Ethereum.

Мертен пояснил, что инвестирование в Metaverse Index (MVI) является удобным и простым способом получения доступа к активам метавселенной. В таком случаем можно охватить весь данный сектор, и это эффективнее, нежели выбирать что-то одно — Mana, SandBox, Axie.

Читайте такжеНесчастье помогло: 5 криптовалют, которые выиграли от обвала биткоинаСогласно данным агрегатор данных о криптовалютах CoinGecko, по состоянию на сегодня MVI торгуется выше $240, при этом его капитализация – $47 млн. Обратим внимание, что за последний квартал токен MVI подорожал почти на 170%.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у владельцев пиратских версий Windows начали воровать деньги из криптокошельков. При этом сама вредоносная программа надежно скрыта от антивирусов, а удалить ее из системы может быть непросто.

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Автор: Денис Пономаренко