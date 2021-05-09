По словам Маска, все это началось как шутка на основе интернет-мема, но теперь — это реальность.

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск предрек криптовалюте Dogecoin «захват мира».

Об этом он рассказал в эфире передачи Saturday Night Live.

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По словам Маска, все это началось как шутка на основе интернет-мема, но теперь — это реальность. Он также отметил, что криптовалюта стала неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир.

При этом во время выступления Маска на шоу цена криптовалюты на рынке упала. Через час после его начала стоимость опустилась до 48 центов. До начала передачи Dogecoin стоила 66 центов. Отмечается, что ожидания поклонников криптовалюты, что речь Маска на передаче значительно повысит ее стоимость, не оправдались.

Криптовалюта Dogecoin

Это валюта-мем, которая была создана в 2013 году. Валюта названа в честь интернет-мема Doge. Мем является фотографией собаки породы сиба-ину по кличке Кабос. Особенностью криптовалюты является быстрый период начального майнинга.

4 февраля 2021 года Илон Маск после перерыва в два дня вернулся в Twitter с сообщениями о криптовалюте-меме Dogecoin. За несколько часов цена на валюту выросла на 75%.

Все началось с того, что Маск поделился фотографией ракеты, которая летит на Луну, и после добавил твит с одним словом: «Doge». Потом он поделился мемом с самым известным эпизодом из мультфильма «Король Лев», и сделал еще несколько сообщений.

В итоге сообщения получили десятки тысяч ретвитов и привели к росту цены на Dogecoin.

8 февраля 2021 года криптовалюта с изображением собаки сиба-ину достигла рекордной отметки. Стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации 10,5 млрд долларов.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

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Автор: Елена Коваленко