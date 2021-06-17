Признанный американский эксперт по энфорсменту (комплекс мероприятий, направленных на выполнение законных требований) Томас Стефанелло прибыл в Украину с полуторамесячным визитом для выработки предложений по усилению возможностей украинской таможни в вопросах безопасности. В частности, речь идет о полномочиях, которые позволили бы ведомству участвовать в противодействии терроризму – в соответствии с Резолюцией Пунта Кана Всемирной таможенной организации.

Как сообщила пресс-служба Гостаможслужбы Украины, Томас Стефанелло – эксперт с 27-летним опытом работы в Таможенной и Пограничной службе США. Руководил подразделениями по предупреждению терроризма и выявлению контрабанды в морских и воздушных пунктах пропуска (в частности в г. Майями). Работал на автомобильных пунктах пропуска "Ларедо" и "Эль Пасо". Преподавал в Академии полевой работы Таможенно-пограничной службы США, разрабатывал учебные курсы для этого заведения.

На основе своих наблюдений Стефанелло предоставит Гостаможслужбе Украины рекомендации, как эффективнее противодействовать незаконному перемещению товаров. Предполагается, что американский эксперт поможет украинским коллегам разработать общую стратегию энфорсмента и подготовить комплексную систему анализа, целеполагания и контрольных мероприятий. Эта система должна сделать работу таможни более эффективной и гибкой.

В ходе визита Томас Стефанелло планирует посетить Киевскую, Галицкую, Одесскую и Северную таможни, а также Департамент специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы. Структурным подразделениям таможни предписано максимально содействовать эксперту в его работе.

"Наше задание – вместе с иностранными партнерами безжалостно и бескомпромиссно бороться с контрабандой наркотиков, оружия, радиоактивных веществ и т.д.", - сообщил заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Руслан Черкасский. В свою очередь Томас Стефанелло поблагодарил украинскую сторону за поддержку предложения американских партнеров, позволив приехать в страну и ознакомиться с работой таможенного ведомства.

Рабочий визит американского эксперта осуществляется в рамках Программы по экспортному контролю (EXBS). Поэтому на встрече Томаса Стефанелло с украинскими таможенниками присутствовал и руководитель этой программы, сотрудник Посольства США в Украине Мэтью Болдин. "Незаконная трансграничная деятельность непосредственно влияет на состояние преступности, подвергает опасности наших граждан. Поэтому мы благодарны проекту за уже предоставленную помощь и ждем новых конструктивных предложений", - поблагодарил представителей США заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Владислав Суворов.

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Автор: Иван Бойко