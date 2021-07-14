Компания "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода с июля 2019 года, будет оспаривать результаты последнего конкурса по выбору давальца для ОПЗ через судебные инстанции. По мнению АГТ, во время третьего этапа конкурсного отбора были нарушены ранее утвержденные руководящими органами завода процедуры.

Об этом говорится в сообщении АГТ на официальном сайте компании.

В АГТ заявляют, что выбор давальцем зарегистрированной в Сингапуре компании DACHEX SHIPPING PTE. LTD с уставным капиталом в $10 тыс., которая не специализируется на поставке сырья, несет существенные риски для дальнейшего функционирования ОПЗ. Кроме того, АГТ ссылается на пункты условий конкурсного отбора, которые, как утверждает компания, были нарушены.

"Во время проведения третьего этапа отбора - переговоров, был нарушен утвержденный порядок проведения процедуры отбора путем установления одинаковых определяющих дополнительных условий сотрудничества - максимально предложенная сумма финансирования (беспроцентная ссуда) и срок такого финансирования. Такие дополнительные условия не предусмотрены в утвержденном Правлением АО "ОПЗ" (протокол от 23.03.2021 года № 15) и Наблюдательным советом АО "ОПЗ" (протокол от 29.03.2021 года № 8/2021) порядке проведения отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО "ОПЗ". ООО "АГТ" на переговорах с АО "ОПЗ" в рамках утвержденного порядка, кроме предложенной суммы финансирования, также предложило увеличение стоимости услуг переработки и финансирования СК "Химик" в течение всего срока действия договора", - заявляют в АГТ.

В АГТ напоминают, что ОПЗ за период сотрудничества с ними восстановил статус лидера химпрома Украины по объемам производства аммиака и карбамида, установил ряд производственных рекордов и увеличил приватизационную стоимость.

Компания АГТ считает, что последний конкурс по отбору давальца был проведен непрозрачно и будет обращаться в суд в соответствии с нормами законодательства Украины.

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Автор: Иван Бойко