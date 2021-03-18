Общая сумма компенсаций по данной программе составила 2,8 млрд грн.

В 2020 году 400 тыс. украинцев получили государственную поддержку по временной безработице, не будучи уволенными с работы, на общую сумму 2,8 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время форума "Украина 30".

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«В 2020 году нам удалось остановить повальный уровень безработицы. И 400 тыс. людей получили поддержку по временной безработице, не будучи уволенными с предприятий. Общая сумма компенсаций составила 2,8 млрд грн», - сказал Петрашко.

Он добавил, что в прошлом году карантинные программы были профинансированы на 4,7 млрд грн.

«Это помощь ФОПам, работникам, работодателям... Все эти стимулирующие вещи, несмотря на ограниченность ресурсов, государство находило, чтобы поддержать предпринимателей, в первую очередь малых и средних», - сказал Петрашко.

Что этому предшествовало

Кабинет министров Украины 3 февраля 2021 года утвердил новый Порядок предоставления помощи по частичной безработице и расширил круг предприятий - участников государственной программы.

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины «О занятости населения» о предоставлении пособия по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины» (регистрационный номер 3010а).

1 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым правительству предоставлено право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

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Автор: Богдан Слуцкий