Российский рубль падает на фоне рекордного обвала нефтяных цен

Российский сорт Urals сейчас предлагается на спотовом рынке Северо-Западной Европы по $9,60 за баррель, как в дефолтном 1998 году.

Рубль и ОФЗ заметно подешевели во вторник на фоне новых многолетних минимумов нефти, а также нервозности глобальных инвесторов после вчерашней паники на нефтяном рынке США из-за падения фронт-фьючерсов до отрицательных значений.

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К 17.40 котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” были на отметке 76,67, и рубль теряет 1,5% от уровней предыдущего закрытия. Ранее рубль падал до 77,36 - минимума с 3 апреля. К евро рубль дешевеет на 1,7% до 83,40, пишет Рейтер.

На нефтяном рынке июньские фьючерсы Brent дешевеют на 20% до $20,50 за баррель, ранее отметившись на минимуме с мая 2006 года, $18,10.

Июньские контракты WTI дешевеют на 25% с начала дня, и сейчас баррель оценивается в $15,40, ранее отметившись на минимуме с марта 1999 года, $11,79.

Российский сорт Urals сейчас предлагается на спотовом рынке Северо-Западной Европы по $9,60 за баррель, как в дефолтном 1998 году.

Накануне же цена на майские фьючерсы WTI, чья экспирация приходится на сегодня, по завершении американских торгов зафиксировалась на отметке минус $37,63 за баррель, а внутридневное падение составило 305%, поскольку спекулятивные игроки агрессивно избавлялись от контрактов, чтобы не связывать себя необходимостью принимать реальную нефть после экспирации контрактов.

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Пандемия коронавируса сократила мировой спрос на нефть примерно на 30% с начала марта, при этом одновременно наблюдался рост предложения после развала предыдущего пакта ОПЕК+. Новая сделка начинает действовать в мае, но аналитики опасаются, что заявленного сокращения в почти 10 миллионов баррелей и возможного снижения добычи рядом других стран может оказаться недостаточно для быстрой балансировки подорванного коронавирусом нефтяного рынка.

В фокусе внимания - свежие данные о запасах в США, сегодня после 23.00 от Американского института нефти, а завтра вечером - официальная статистика.

Доходность 10-летнего бенчмарка на рынке ОФЗ растет на 16 базисных пунктов, в пределах 13-18 базисных пунктов растет доходность других бенчмарков, что не выглядит трагедией и паникой в текущих условиях и с учетом достигнутых вчера многонедельных минимумов доходности.

От более существенного снижения рубль могли удерживать продажи валюты российским Центробанком в рамках бюджетного правила и в счет сделки с пакетом акций Сбербанка. В прошлые четверг и пятницу регулятор мог продавать примерно по $200 миллионов, согласно подсчетам Рейтер.