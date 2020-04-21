Politico: Коронавирус убивает наличные

Технологические компании видят для себя возможности во времена, когда бизнес и покупатели вынуждены сидеть дома из-за пандемии.

Магазины закрываются по всей территории США. А те, которые до сих пор открыты, отказываются принимать наличные. Покупатели переключились на заказы на Amazon и Walmart.com.

Много ресторанов, которые до сих пор открыты в стране, не принимаются наличные и стараются работать без какого-либо контакта, требуя от клиентов оплатить заказ сначала онлайн, - пишет Politico. То, что раньше считалось старым и надежным способом заплатить за товары и услуги, теперь рассматривается как опасное неудобство. Физические деньги передаются из рук в руки, заставляют людей приближаться друг к другу менее чем на 2 метра. Они покрыты неизвестно чем.

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"Хочу ли я взять вещь, которую вы только что держали в своих руках? Нет", - говорит гарвардский экономист Кеннет Рогофф, который выступает за безналичное общество. Он прогнозирует, что текущий кризис "точно заставит людей отдать предпочтение кредиту и дебету вместо наличных".

Как метко написал в Twitter пользователь @DonGone5 на прошлой неделе: "До сих пор никто не принимает наличные. Банкнота в $10 лежит в моем кошельке так давно, что Александер Гамильтон на ней уже застрелился". Вакуум во многих случаях заполняют электронные платежи, потому что они быстрые, чистые и простые. Такой резкий переход - это большая возможность для технологических фирм, таких как гигант PayPal, который также обладает приложением Venmo. Исполнительный директор компании Даниэль Шульман сказал, что ежедневное количество новых пользователей, которые регистрируются в PayPal, вдвое больше, чем до пандемии коронавируса. Компания Square, которая тоже занимается электронными переводами под руководством исполнительного директора Twitter Джека Дорси, начала получать звонки от большого количества продавцов, чьи клиенты не хотят прикасаться к любым поверхностям.

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Некоторые изменения могут быть временными, а некоторые - наоборот. В Кремниевой долине что-то вызывает восторг, а что-то - тревожит. Многие годы технологические компании продвигали виртуальную и менее основанную на наличке систему платежей, уговаривая регуляторов избавить их от ограничений, которыми руководствуются традиционные банки. Теперь в США правительство само движется в этом направлении. Но резкий скачок с бумажных денег на электронные также тревожит тех, кто смотрит на старших и бедных людей в Америке, которые традиционно более склонны использовать наличные или из-за нехватки технических знаний, или по привычке.

"Даже во время пандемии у нас есть те же уязвимые люди, которые были и раньше. У которых нет доступа к банкам или кредитным карточкам", - сказала поклонница наличности и бывший член Наблюдательного совета Сан-Франциско от Демократической партии Валли Браун.

Есть и идеологические причины держаться за бумажные деньги. Универсальность среди сильных сторон наличных. Кроме того, их трудно отследить, что дает американцам возможность, например, делать анонимные пожертвования церкви или жить в безопасности, не боясь преследования за взгляды.

Более 200 лет бумажные деньги были в сердце американской экономики. Как близко коронавирус может подвести к тому, чтобы "убить" наличные? И готово ли общество к этому? Финансовые привычки трудно сломать. Прошли годы, прежде чем банкоматы действительно смогли заменить походы в банковскую кассу. Теперь в США через машины снимают со счетов около 5 миллиардов долларов ежегодно.

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Некоторые признаки говорят о том, что наличные вряд ли исчезнут. Пандемия COVID-19, как и большинство чрезвычайных ситуаций, заставляет людей делать запасы бумажных денег. Данные Федерального резерва США свидетельствуют о небольшом скачке в спросе на американскую валюту по всему миру. Но при этом, пандемия заставила многих изменить свои привычки относительно траты денег буквально за день.

К примеру, сеть продуктовых магазинов Publix годами отказывалась от Apple Pay. И вот теперь 1200 ее магазинов начали использовать эту платежную систему. Правительство США тоже поощряет американцев получать государственную помощь через электронные переводы вместо бумажных чеков.

Для фирм в сфере финансовых технологий, которые разрабатывают приложения и инфраструктуру для поддержки мобильного банкинга и цифровых платежей, такой тип экономики - это давняя мечта. Кроме игроков вроде PayPal, которые работают исключительно в интернете, существуют и компании, такие как Standard Cognition - автор полностью автоматизированных магазинов без наличных. Покупатели просто берут товары, а искусственный интеллект с помощью камер отслеживает покупки и автоматически снимает с платежной или кредитной карточки стоимость за них.

"Мы избавились от физического прикосновения", - говорит исполнительный директор компании Джордан Фишер.

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Адвокаты перехода на цифровые деньги также отмечают, что переводы происходят мгновенно. В то время, как чек в почтовом конверте может идти несколько дней. Однако, отказ от наличных из-за коронавируса - это плохие новости для тех, кто не имеет доступа к банкам, карточкам или просто решил не пользоваться всем этим. В прошлом году власти Сан-Франциско одобрили запрет безналичных магазинов. Это одна из причин, почему бесконтактное демонстрационное заведение Standard Cognition все еще принимает бумажные доллары.