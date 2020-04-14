"Карантинная" тысяча: Минсоцполитики уточнило, кто получит деньги

Минсоцполитики опубликовало перечень лиц, которым положена единовременная денежная помощь в сумме 1 тыс. гривень. В частности, помощь получат пенсионеры, чья пенсия составляет менее 5 тыс. грн.

Министерство социальной политики опубликовало перечень категорий населения, которым положена одноразовая денежная помощь в сумме 1 тыс. грн согласно постановлению Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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В сообщении отмечается, что единовременное пособие получат пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5 тыс. гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Также пособие положено лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца).

Кроме того, одноразовая выплата предусмотрена для лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью, получающих социальную помощь от государства. Также единовременная выплата положена неработающим лицам, достигшим общего пенсионного возраста, но не получившим права на пенсионную выплату, которые получают временную помощь от государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

Кроме того, решение правительства предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.