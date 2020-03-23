Газ для населения в марте подешевеет на 14%

Цена составит 3,4 тыс. грн за тыс. куб. м.

В марте 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,4 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.

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Об это сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на информацию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«В условиях карантина и развертывания экономического кризиса правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и «Нафтогаз» обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем», - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Отмечается, что по информации НАК «Нафтогаз», такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки - март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит "к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа".

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составила 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% - чем в феврале 2019 года.