Из-за коронавируса за чертой бедности могут оказаться 11 миллионов жителей Азии – Всемирный банк

Банк выделит развивающимся странам финансовую помощь в размере 14 миллиардов долларов.

Пандемия коронавируса может вывести 11 миллионов жителей Южной Азии в Тихоокеанском регионе за черту бедности.

Читайте такжеМировой кризис из-за COVID-19 является самым тяжелым со времен Второй мировой – генсек ООНОб этом пишет ТСН со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Отмечается, что этот регион может пережить самый резкий спад за последние двадцать лет.

Всемирный банк прогнозирует, что экономический рост региона может достигать где-то 2,1% в сравнении с прошлогодним – 5,8%. Однако, по наихудшему сценарию, экономика сократится на 0,5%, что непременно приведет к кризису.

По прогнозам Банка, в Китае произойдет снижение темпов роста до 2,3%, в худшем случае рост вообще почти исчезнет, оставаясь на уровне 0,1%. В 2019 году этот показатель достигал отметки в 6,1%.

Последний раз подобную ситуацию в экономике страны Китай переживал в 1976 году после смерти лидера Компартии Мао Цзэдуна. Тогда экономический и социальный кризис внутри страны продолжались более 10 лет.

В докладе Всемирного банка отмечают, что, несмотря на то, что прогнозы могут меняться, они служат для того, чтобы подчеркнуть масштабы потенциальных экономических потерь и необходимость что-то с этим делать.

Всемирный банк выделит развивающимся странам финансовую помощь в размере 14 миллиардов долларов, а для защиты бедных и уязвимых слоев населения – 160 миллиардов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что по прогнозу ПРООН Из-за пандемии коронавируса развивающимся странам грозит экономический кризис и рост неравенства.