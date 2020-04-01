Коронавирус в мире: в ПРООН сделали прогноз возможных последствий

Потеря доходов в развивающихся странах может превысить 220 миллиардов долларов.

Из-за пандемии коронавируса развивающимся странам грозит экономический кризис и рост неравенства.

Читайте такжеКоронавирус бьет по мировой экономике: панъевропейский индекс пережил худший квартал за 18 летОб этом говорится в пресс-релизе Программы развития ООН в Украине.

Отмечается, что потеря доходов в развивающихся странах может превысить 220 миллиардов долларов, страны Африки могут потерять почти половину рабочих мест.

Пандемия повлияет и на обеспечение прав человека и сферу образования, а в самых критических случаях — продовольственной безопасности. К тому же, ситуация может усложняться из-за отсутствия доступа у 75% населения наименее развитых стран до мыла и чистой воды.

Программа развития ООН и Всемирная организация здравоохранения помогает странам пережить пандемию с наименьшими потерями, уделяя внимание наиболее уязвимым слоям населения. Кроме Украины такую поддержку также получают Босния и Герцеговина, Вьетнам, Джибути, Эритрея, Иран, Кыргызстан, Китай, Мадагаскар, Нигерия, Панама, Парагвай, Сальвадор и Сербия.

Ранее УНИАН сообщал, что по прогнозу украинского врача с коронавирусом рано или поздно придется столкнуться каждому.