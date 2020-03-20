Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасом

Нацбанк не ожидает существенного снижения покупательной способности украинцев из-за возможного кризиса.

Национальный банк Украины не ожидает существенного снижения покупательной способности украинцев из-за возможного кризиса и рекомендует хранить сбережения в гривне на депозитах, в не в долларах под матрасом.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

Он отметил, что в последние дни девальвирует не только украинская гривня, а и валюты многих стран мира.

«Если мы видим, что девальвирует не только гривня, но и валюты других стран, это не так негативно влияет на наши внутренние цены. Как вы знаете, инфляция в Украине составляет всего 2,4%. И остаются факторы, которые двигают инфляцию вниз - падение цен на бензин, снижение коммунальных тарифов», - сказал Сологуб.

По его словам, в дальнейшем ускорению инфляции в Украине будут способствовать девальвация, снижение экономической активности и спроса, в то время как снижение цен на нефть будет способствовать замедлению инфляции.

«Относительно покупательной способности, по нашему мнению, ситуация остается достаточно прогнозируемой. Относительно сбережений - самое плохое, что можно сделать, - это необдуманные решения, все конвертировать и так далее. Важно диверсифицировать свои сбережения – чтобы их структура отображала структуру расходов», - добавил Сологуб.

Также он рекомендовал принимать во внимание процентные ставки, которые в достаточно стабильной банковской системе по гривневым депозитам остаются на достаточно высоком уровне и значительно превышают ставки по валютным вкладам.

«Даже девальвация не имеет такого значительного влияния. Мы уже не раз делали графический анализ и демонстрировали, что на большом промежутке времени, даже за последние 15 лет, когда в Украине были периоды быстрой девальвации, доллар под матрасом однозначно проигрывает гривневому депозиту», - подчеркнул Сологуб.