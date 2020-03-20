Доллар в обменниках остановился на уровне 28,50 гривни

Стоимость евро просела до 30,70 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 20 марта, остается на уровне среды и четверга - 28,50 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению со вчерашним показателем в 30,90 гривни просела до 30,70 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,60 гривни за доллар, евро - 29,50 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты из-за нехватки наличного доллара в связи с проблемами его доставки в условиях ограниченного авиасообщения, но продолжают проводить безналичные валютно-обменные операции.

Вчера, 19 марта, Нацбанк заявил о старте подкрепления касс банков наличной валютой в евро и скором прибытии большой партии наличности в долларах США.

В НБУ призвали граждан при необходимости покупать и продавать валюту через онлайн-сервисы банков, что удобнее и безопаснее в условиях распространения коронавируса.