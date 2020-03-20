В Нацбанке несмотря ни на что ждут помощи МВФ на борьбу с коронавирусом

Глава НБУ отметил, что промедление со стартом новой программы с МВФ не должно стать препятствием для получения помощи Фонда на преодоление последствий коронавируса.

Промедление со стартом новой программы с Международным валютным фондом объемом 5,5 миллиарда долларов не должно стать препятствием для получения помощи МВФ в рамках других программ на преодоление последствий кризиса из-за пандемии коронавируса.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

"Программы, которые предоставляет Международный валютный фонд – стенд-бай, программы расширенного финансирования, – и программа для преодоления кризиса вследствие коронавируса имеют разные условия. Их нельзя объединять в один пакет – по каждой программе есть свои требования и свои условия", - сказал он.