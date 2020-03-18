Украина ведет переговоры с МВФ о поддержке в период кризиса – премьер

Месседжи и обратная связь от МВФ на сегодняшний день довольно позитивные.

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно поддержки в период разразившегося мирового кризиса и надеется на позитивный результат в ближайшее время.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров.

Он подчеркнул, что действия властей не должны ограничиваться борьбой с коронавирусом, так как в мире разразился кризис, который может спровоцировать экономический кризис в Украине.

«Мы активно ведем переговоры о предоставлении помощи от МВФ. Это отдельный вопрос. Вчера состоялась встреча с послами Большой семерки. Вчера и каждый день ведутся переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой международной организации», - сказал премьер.

По его словам, министр финансов получил соответствующее распоряжение.

«Надеемся в ближайшее время на позитивный результат. Месседжи и обратная связь от МВФ на сегодняшний день довольно позитивные», - добавил глава правительства.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, так как наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Согласно заявлению министра финансов Игоря Уманского, правительство рассчитывает «актуализировать договоренности» с Международным валютным фондом относительно новой программы, что потребует несколько недель.