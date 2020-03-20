Украина готова к возможному кризису из-за пандемии коронавируса: в НБУ назвали сильные стороны

Благодаря падению мировых цен на нефть и снижению спроса на газ Украина в этом году сэкономит 5-6 млрд долл., а цены на экспортируемое из Украины зерно и кукурузу просели всего на 10%.

Украина по сравнению с 2008, 2014 и 1998 годами более подготовлена к возможному кризису из-за пандемии коронавируса, а последствия этого кризиса могут оказать позитивный эффект на некоторые показатели.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

«Мы считаем, с экономической точки зрения, что сейчас ситуация для Украины другая. Если смотреть на экономические показатели, которые имеет Украина сейчас, и сравнивать с показателями 2008, 2014 или 1998 года, ситуация другая», - сказал Сологуб.

По его словам, наша страна располагает достаточными резервами, банковская система не имеет прежних дисбалансов, госдолг в последние годы значительно снизился, платежный баланс практически бездефицитный, а показатель инфляции низкий.

«С одной стороны, мы видим, что влияние на экономику будет, с другой стороны - видим достаточно большой запас прочности у страны для того, чтобы пройти этот кризис», - добавил Сологуб.

Он пояснил, что благодаря падению мировых цен на нефть и снижению спроса на газ Украина в этом году сэкономит на импорте 5-6 млрд долл.

Кроме того, как отметил Сологуб, в прошлом году украинцы вывели из страны на туристические путешествия 8 млрд долл., и сейчас ожидается сокращение этих потоков.

Что касается негативного влияния, то он сказал, что цены на экспортируемое из Украины зерно и кукурузу просели всего на 10% при снижении цен на нефть на 50-60%.

«И мы понимаем, что даже в кризис, сидя дома, люди будут потреблять продукты питания. Это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтому спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, или если упадет, то достаточно незначительными темпами», - добавил Сологуб.

Также он допустил временное снижение объема переводов в Украину от трудовых мигрантов, но предположил, что это падение не будет значительным.

Сологуб подчеркнул, что НБУ знает, как смягчить последствия возможного кризиса, в том числе напомнил о снижении учетной ставки на прошлой неделе и постоянной поддержке валютного рынка регулятором посредством продажи валюты из резервов.