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Шмыгаль заявил о необходимости готовиться к экономическому кризису в Украине

13:04, 18 марта 2020
Финансы
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Денис Шмыгаль / REUTERS

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров должен быть готов к экономическому кризису в Украине, который может стать следствием мирового финансового кризиса, о чем он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

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"Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам – мировой кризис и возможный экономический кризис в Украине, который будет последствием мирового, и мы в этом не сомневаемся, и это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности", - сказал он.

Также премьер дал поручение новоназначенному министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко разработать несколько сценариев развития ситуации, чтобы быть готовым к ним и оперативно принимать меры противодействия.

"Мы анализируем состояние как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжение Министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать, и сейчас даю это поручение новоназначенному министру", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер Шмыгаль заявил, что Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года.

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