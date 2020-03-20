Бизнесу и физлицам обещают кредитные каникулы на период карантина

Льготный режим будет временным, и после заемщики вернутся к обычным условиям погашения долга.

Национальный банк Украины в ближайшие дни финализирует правила льготного пользования кредитами для заемщиков на период карантина.

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Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

«В течение ближайших дней мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться абсолютно всех заемщиков – больших компаний, малого и среднего бизнеса, предпринимателей и физических лиц», - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что на период карантина необходимы кредитные каникулы, чтобы дать возможность бизнесу выстоять.

В то же время, она отметила, что льготный режим будет временным, и после заемщики вернутся к обычным условиям погашения долга.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, который также временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.