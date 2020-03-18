Налоговая служба обнародует обновленный план проверок бизнеса из-за коронавируса

Закон об ослаблении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков в период карантина предусматривает введение моратория на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Государственная налоговая служба Украины до 30 марта обнародует обновленный план проверок налогоплательщиков на текущий год с учетом принятых Верховной Радой изменений относительно ослабления ряда норм налогового законодательства с целью поддержки бизнеса на период карантина, введенного в целях противодействия распространению на территории страны коронавируса COVID-19.

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Как сообщили в пресс-службе налоговой, этим законом парламент, в частности, установил мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года (кроме проверок, которые касаются бюджетного возмещения).

"Проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены, временно останавливаются на этот период. До 30 марта 2020 года налоговая служба обнародует обновленный план-график проверок", - сказано в сообщении.

Кроме того, документальные проверки по ЕСВ приостанавливаются на период с 18 марта по 18 мая 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла решение ослабить требования налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

В частности, законом предусматривается отмена штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года; продлевается до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, вводится отсрочка обязательного применения программных РРО для бизнеса.

Кроме этого, закон предусматривает, что не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года плата за землю, а объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.