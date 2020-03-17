В НБУ рассказали, как будет работать банковская система в регионах с чрезвычайным положением

В Нацбанке подчеркнули, что финансовая система на сегодня достаточно устойчивая, капитализированная и ликвидная, однако крайне важно преодолеть вирус паники.

Банковская система Украины продолжает работать в обычном режиме и продолжит в дальнейшем, включая регионы, где Верховная Рада может ввести чрезвычайное положение.

Читайте такжеГривня в крутом пике: доллар и евро продолжают дорожать

Об этом говорится в письме Национального банка украинским банкам, в котором регулятор предоставил рекомендации для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

В НБУ подчеркнули, что финансовая система на сегодня достаточно устойчивая, капитализированная и ликвидная, однако крайне важно преодолеть вирус паники.

«Национальный банк призывает банки к проведению активных коммуникаций с клиентами для информирования о плане действий и разъяснения текущей ситуации. Особенно это касается бесперебойной работы банковской системы и предоставления финансовых услуг всем категориям клиентов», - отмечается в письме.

НБУ рекомендовал банкам обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт-центров, временно снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги для поощрения населения к их использованию, проводить разъяснительную работу с клиентами о преимуществах использования дистанционных сервисов и безналичных платежей.

Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов в НБУ призвали предусмотреть возможность дистанционной работы персонала на тех звеньях операционного процесса, где это возможно, установить четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

Читайте такжеВ украинских банках не хватает наличной валюты – НБУ

В НБУ советуют гражданам соблюдать рекомендации ВОЗ и Минздрава и без необходимости не посещать банковские отделения и избегать использования наличности, которая потенциально может быть носителем вируса.

«В сегодняшних условиях важно максимально по возможности оставаться дома и пользоваться услугами дистанционного банкинга и безналичными расчетами», - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работу в режиме онлайн.