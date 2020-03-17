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Доллар продолжает стремительно расти: курсы валют на сегодня

08:46, 17 марта 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины на вторник, 17 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,52 грн/долл., то есть, гривня после падения к доллару в понедельник на 23 копейки упала еще на 43 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,52 грн/евро, что на 53 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщали УНИАН, на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к 15-00 понедельника по сравнению с закрытием предыдущих торгов снизились на 42 копейки – до 26,60/26,64 грн/долл.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева после роста на утро понедельника до 26,90 грн за доллар после обеда подскочила до 27,15 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках также выросла – с 29,95 грн утром до 30,30 грн после обеда. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,35 грн за доллар, евро – 29,25 грн за евро.

По информации НБУ, на валютном рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.

За минувшую неделю – с 10 по 13 марта – НБУ потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл. 16 марта, НБУ продал на валютном аукционе 130,5 млн долл.

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