Операция "спасти гривню": НБУ продал еще $130 миллионов

За минувшую неделю Нацбанк потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов.

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 16 марта, продал банкам 130,5 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,5425 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 258,9 миллиона долларов.

За минувшую неделю – с 10 по 13 марта – НБУ потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 миллиона долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, гривня на межбанковском валютном рынке продолжает снижение к доллару - к 15:00 котировки по сравнению с закрытием предыдущих торгов снизились на 42 копейки – до 26,60/26,64 гривни/доллар.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева после снижения в пятницу, 13 марта, на утро понедельника, 16 марта, выросла до 26,90 гривни за доллар.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.