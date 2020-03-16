Откат экономики на 5 лет назад: аналитические центры призвали власти не допустить дефолта Украины

Экономисты перечислили ряд необходимых шагов в преддверии надвигающегося мирового кризиса из-за пандемии коронавируса.

Ведущие аналитические центры Украины призвали украинские власти предпринять ряд шагов в преддверии надвигающегося мирового кризиса из-за пандемии коронавируса, прежде всего, не допустить дефолта страны.

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Об этом говорится в совместном письме экономистов Института экономических исследований и политических консультаций, Украинского института будущего, Центра экономической стратегии, центра «Эйдос», CASE Ukraine и EasyBusiness, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в письме, дефолт Украины будет означать откат экономики страны на 5 лет назад.

«Запас прочности позволяет обслуживать и погашать долги, а поддержка Международного валютного фонда, Евросоюза и других международных институтов дает доступ к дешевому финансированию, даже когда традиционные финансовые рынки закрыты. Не воспользоваться этим - потерять еще почти десятилетие для развития страны», - подчеркивается в письме.

Экономисты напомнили, что в этом году Украина должна вернуть семь миллиардов долларов внутренним и почти столько же – внешним инвесторам, а поскольку финансовые рынки из-за крупнейшей с 2008 года турбулентности сейчас просто закрыты для развивающихся стран, программа с МВФ должна быть продолжена.

Также экономисты призвали удержать бюджетный дефицит в запланированных рамках и сформировать фонд для «тушения пожаров», включая негативные последствия от падения мировой торговли и карантина внутри страны, непредвиденные расходы на здравоохранение, помощь по безработице и оплату больничных, спасение компаний и банков.

Помимо этого, экономисты рекомендуют Украине разработать план поддержки экономики, ввести кредитные каникулы и специальные кредитные линии для малого бизнеса, установить контроль за предоставлением кредитов связанным лицам и возможным выводом средств из банков, принять меры для минимизации паники на финансовых рынках и вести продуманную курсовую политику.

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая коронавируса, один из которых летальный.

Вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодняшний день имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года.