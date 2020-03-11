Украина входит в мировой финансовый кризис более сильной, чем в 2008 году - премьер

По словам премьера, наша страна готова встретить кризис.

Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, заявил на брифинге по итогам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже есть начало финансово-экономического кризиса. Украина сейчас в этот кризис мировой входит намного более крепкой, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность у банков, у нас высокие золотовалютные резервы, у нас есть запас по бюджетному курсу, у нас достаточно позитивный диалог с МВФ", - сказал он.

Премьер добавил, что отечественные экспортеры позитивно оценивают дополнительные возможности, которые открываются вместе с началом кризиса.

«Я пока не буду утешать и говорить, что от кризиса мы выиграем, но с точки зрения тех инструментов, которые есть в распоряжении Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины, мы встретить финансовый кризис готовы, как и готовы встретить кризис, связанный с коронавирусом», - добавил Шмыгаль.