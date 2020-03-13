Кабмин ликвидировал ГАСИ и запустил реформу градостроения

Вместо архитектурно-строительной инспекции будут созданы сразу три государственные службы.

Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и запустил систему градостроения.

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Соответствующие решения были приняты на выездном заседании правительства, передает корреспондент УНИАН.

"Это (ГАСИ- УНИАН) коррупционный клещ", - прокомментировал решение правительства о ликвидации инспекции премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что вместо ГАСИ будут созданы три государственные службы: Государственная сервисная служба градостроения, которая будет исполнять функции реестра; Государственное агентство техрегулирования (параметры, ГСН, еврокоды), а также Государственная инспекция градостроения, которая будет выполнять функции контроля в строительстве.

Эти новые органы полноценно заработают до конца сентября 2020 года.

По словам Шмыгаля, после сегодняшнего решения Кабмина нужно внести изменения в законодательство и разработать систему по переводу работы новых структур в электронный формат.

Премьер добавил, что планируется запустить электронный кабинет застройщика для объектов с классом последствий СС2 и СС3, кроме того, начата разработка нового реестра строительной деятельности, который будет объектоориентированным.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский и премьер Шмыгаль заявляли о необходимости ликвидировать ГАСИ.