Бизнес улучшил оценку работы украинских таможен - исследование ЕБА

Более половины опрошенных считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне, и только 27% заметили уменьшение ее проявлений.

Бизнес-сообщество незначительно улучшило оценку работы таможен во II полугодии 2019 года, однако она все еще отражает нейтральные настроения предпринимателей и ожидания положительных изменений в таможенной сфере, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) Таможенного индекса, который за указанный период вырос до 3,39 балла с 3,24 балла в предыдущем периоде из 5 возможных, оставшись в нейтральной плоскости.

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Об этом сообщили в пресс-службе ЕБА со ссылкой на результаты проведенного в июле-декабре прошлого года исследования, сформированного на основе опроса 81 таможенного эксперта из компаний-членов ассоциации.

В частности, 54% опрошенных считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне, и только 27% заметили уменьшение ее проявлений, тогда как в предыдущий период таких было 36%.

При этом уменьшилось количество экспертов, недовольных качеством таможенных услуг, до 24%, а также незначительно сократилось количество довольных качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне - до 44%.

Также сообщается, что с февраля 2018 года применение системы "Единого окна" стало обязательным при импорте товаров; ее использованием скорее или полностью удовлетворены 63% опрошенных, тогда как только 12% остались недовольны работой системы.

"Стоит отметить, что трудности при прохождении таможенного контроля, на которые жаловались компании в начале года, остались неизменными. Поэтому хотим обратить особое внимание руководства Государственной таможенной службы на такие проблемы, как несовершенная система прохождения ветеринарного, фитосанитарного контроля и обременительный контроль товаров в деревянной таре", - отмечается в сообщении.

Также в ЕБА подчеркнули отсутствие ощутимого прогресса в сокращении объема необходимых бумажных документов при таможенном оформлении, добавив, что от бизнеса продолжают требовать документы в бумажном виде в дополнение к электронным, что существенно задерживает процесс таможенного контроля и нивелирует сам смысл внедрения электронных услуг.

"Повышение индекса доверия бизнеса можно, на данный момент, связать с удачным PR -опровождением реформы и со значительными положительными ожиданиями бизнеса. 2019 год можно подытожить громкими реформами и законодательными изменениями в работе таможни, однако о системных изменениях говорить еще рано. Фактически изменения еще не заработали в полном объеме. В частности, таможенное оформление до сих пор преимущественно работает в "ручном режиме", несмотря на постоянную цифровизацию процедур. Надеемся, что это вопрос времени, а не воли новой таможни", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера First Chair Legal, сопредседателя Таможенного комитета Ассоциации Олега Кириевского.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2019 года бизнес-сообщество улучшило оценку работы таможен, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией Таможенного индекса, который за этот период вырос до 3,24 балла с 2,92 балла в предыдущем периоде из 5 возможных, переместившись в нейтральную плоскость.

Справка УНИАН. Таможенный индекс рассчитывается дважды в год экспертами Европейской Бизнес Ассоциации с 2010 года.

Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.