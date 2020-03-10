Таможня проиграла в судах 85% дел против контрабандистов

По словам главы таможенной службы Нефедова, сейчас наблюдается очень существенный рост объемов импорта потребительских товаров, что свидетельствует о снижении контрабанды.

Государственная таможенная служба Украины в 2019 году проиграла в судах 85% дел против контрабандистов.

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Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов в эфире радио "НВ".

"За 2019 год таможня проиграла в судах 85% дел против таких контрабандистов, которые занижают стоимость. Потому что с формальной юридической точки зрения у них все хорошо: они говорят, что им повезло купить телефон iPhone за 10 долларов, почему таможня считает, что он должен стоить столько, сколько указано на сайте Apple? Далее они идут в суд и далее иногда наша самая честная Фемида в мире говорит: есть контракт на одну страницу, нужно возвращать деньги этим удачливым бизнесменам", - сказал Нефедов.

По его словам, сейчас наблюдается очень существенный рост объемов импорта потребительских товаров, что свидетельствует о снижении контрабанды.

"Поскольку мне сложно поверить, что украинцы стали покупать не по одному телефону, а по три, это значит, что часть перевозимых в "серую" телефонов теперь декларируется, но наша борьба не заканчивается", - подчеркнул глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года провалила план таможенных поступлений в госбюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.

По словам Зеленского, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 миллиардов гривень, из которых 13 миллиардов гривень - недопоступления от таможни.

В свою очередь, в Таможенной службе объяснили недопоступление снижением объемов налогооблагаемого импорта сырьевых товаров и укреплением гривни, а на данные факторы ведомство не влияет.