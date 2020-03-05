Обновление состава Кабмина может затянуть старт новой программы с МВФ - эксперт

Новый премьер и министр финансов должны подтвердить свое согласие с условиями кредитной программы.

Обновление состава Кабинета министров Украины может затянуть старт новой программы с Международным валютным фондом.

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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«Даже сама по себе смена правительства может затянуть начало программы, поскольку новый премьер и министр финансов должны подтвердить свое согласие с условиями кредитной программы», - сказал Вышлинский.

По его словам, также препятствием для новой программы может стать увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Незаконное увольнение директора НАБУ будет нарушением ранее выполненных Украиной обязательств по предыдущей программе. Это сделает невозможным открытие новой программы», - добавил Вышлинский.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина.

Новым министром финансов стал Игорь Уманский.

Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена.

По итогам работы экспертов МВФ в Киеве с 20 по 28 февраля в украинском представительстве Фонда заявили о достижении существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности, а также о предстоящем продолжении дискуссий в ближайшие дни.