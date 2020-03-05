Маркарова представила нового министра финансов (фото)

Уманский 5 марта приступил к исполнению обязанностей министра финансов.

Новый министр финансов Украины Игорь Уманский 5 марта приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Игорь Уманский приступил к исполнению обязанностей министра финансов", - сказано на сайте министерства.

Нового министра коллективу Минфина представила экс-министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина.

Позднее Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Согласно принятому решению, Вадим Пристайко назначен на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Алексей Резников - на должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Михаил Федоров - на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации, Арсен Аваков - министра внутренних дел, Сергей Бессараб - министра по делам ветеранов, Вадим Гутцайт - министра молодежи и спорта, Илья Емец - министра здравоохранения, Владислав Криклий - министра инфрастуктуры, Марина Лазебная - министра социальной политики, Денис Малюська - министра юстиции, Олег Немчинов - министра Кабинета министров, Игорь Уманский - министра финансов, Алексей Чернышев - министра развития громад и территорий.