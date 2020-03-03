Кабмин ограничил месячную зарплату глав госкомпаний
Кабинет министров Украины установил предельный размер месячной заработной платы руководителя государственной компании, который не должен превышать 1,25 миллиона гривень.
Читайте такжеСколько получают министры: Кабмин обнародовал зарплаты за январь
Об этом сказано в постановлении Кабмина №141 от 5 февраля, которое опубликовано в "Урядовом курьере".
"Установить, что месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1250 тысяч гривень", - сказано в постановлении.
Кроме того, своим постановлением правительство пересмотрело условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала. Если выручка госкомпании составила менее 1 миллиарда гривень, то устанавливается ограничение в 5 средних зарплат по отрасли, при выручке от 1 до 3 миллиардов гривень - до 10 зарплат, от 3 до 10 миллиарда гривень - до 15 зарплат, от 10 до 20 миллиардов гривень - до 18 зарплат, свыше 20 миллиардов гривень - до 22 зарплат.
Кабмин в постановлении рекомендовал государственным органам и наблюдательным советам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсоветов, которые заключены до вступления в силу этого нормативно-правового акта.
Как сообщал УНИАН, 17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.
"Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы", - подчеркнул президент.
При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2020 года составляла 10 727 гривень. А минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4 723 гривни в месяц.