Китайский коронавирус может сократить инвестиции в Украину – Всемирный банк

Пассивность инвесторов стала одной из причин низких результатов последнего размещения ОВГЗ, а если тренд продолжится, это окажет влияние на курс гривни.

Ситуация в Китае, где разразилась эпидемия коронавируса, может сократить приток инвестиций в Украину.

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Об этом заявила старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе дискуссии Ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine.

Она отметила, что в прошлом году Украина получила более 4 млрд долл. портфельных инвестиций, а сейчас перспектива продолжения этого тренда находится под вопросом.

"Пассивность инвесторов стала одной из причин низких результатов последнего размещения ОВГЗ Министерством финансов. Если этот тренд продолжится, это окажет влияние на курс национальной валюты", - говорится в сообщении.

Также Головач сообщила, что Всемирный банк не ожидает значительных рисков для мировой экономики из-за эпидемии коронавируса при условии, что через месяц волна заболеваний пойдет на спад.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По информации украинского Министерства здравоохранения, к 23 февраля инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах, но в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта - до 3,2%.