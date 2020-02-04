Дубилет анонсировал оптимизацию правительственных площадей: освободившиеся здания передадут на приватизацию или аренду

Уже освобождены две сотни объектов недвижимости.

В правительстве намерены оптимизировать площади, которые ему принадлежат, а освободившиеся здания будут передавать в частные руки.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы около 300 новых мест уже через оптимизацию нашли в рамках Кабмина. Я думаю, что еще будет примерно плюс 200-300. Я думаю, что у нас будет еще возможность одно или два министерства разместить в этом же здании. Я не думаю, что мы сможем переместить, по крайней мере, в ближайшее время какое-то большое министерство. Но не очень большое, я думаю, сможем", – заявил Дубилет.

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По его словам, недавно в результате сокращений в Государственной службе статистики были освобождены 200 объектов недвижимости. "Все эти объекты были переданы на приватизацию или на аренду через ProZorro-продажи", - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров закрыл парикмахерскую, расположенную в здании правительства, а в освободившемся помещении будут располагаться "инвестиционные няни", которые будут привлекаться для помощи крупным инвесторам.