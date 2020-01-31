В Кабмине закрыли парикмахерскую - туда поселят «инвестнянь»

Дубилет предлагает приватизировать или отдать в аренду излишнюю недвижимость госорганов.

Кабинет министров закрыл парикмахерскую, расположенную в здании правительства, а в освободившемся помещении будут располагаться «инвестиционные няни», которые будут привлекаться для помощи крупным инвесторам, о чем на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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«Маленький шаг, чтобы в нашей жизни стало немного меньше совка. У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я, когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная – 95 грн. Модельная стрижка челки – 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)», - написал он.

«В комнате, которая освобождается, будет обустроено двенадцать рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни», - добавил министр.

Также он отметил, что хочет вместе с Фондом государственного имущества проанализировать министерства и другие госорганы на предмет наличия непрофильной недвижимости, которую можно приватизировать или отдать в аренду.

Как сообщал УНИАН, 22 января во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов.

Президент пообещал каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, обеспечить отдельный контракт с государством для защиты инвестиций. Это будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате «24 на 7 будет работать с бизнесом и решать любой вопрос, любую проблему. Кроме того, президент Украины пообещал на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые вложат в покупку отечественных госпредприятий от 10 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest создан постановлением правительства в октябре 2016 года. Офис действует как постоянно действующий совещательный орган Кабинета министров Украины для продвижения и поддержки прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа Украины как привлекательной для инвестиций страны. Специалисты UkraineInvest координируют действия органов исполнительной власти для решения проблемных вопросов, возникающих при инвестировании в экономику Украины, а также при подготовке предложений по формированию и реализации инвестиционного потенциала Украины, поддержке приоритетных инвестиционных проектов, улучшению инвестиционного климата в Украине, обеспечению защиты прав инвесторов.