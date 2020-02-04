Минэкономики оценило рост ВВП Украины в прошлом году в 3,3%

В 2020 году ожидается продолжение реформ во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса и активное обновление инфраструктурных объектов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило темп роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году в 3,3%, о чем сказано в "Обзоре экономической активности за 2019 год", опубликованном на сайте министерства.

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При этом в министерстве указали на смену драйверов данного роста. Так, существенно замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности - до 1,6% в целом за 2019 год. Также, несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, существенно замедлился рост сельского хозяйства, зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг.

Что касается ожиданий по 2020 году, то министерство прогнозирует продолжение реформ во всех сферах экономики, модернизацию промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов, однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем будет несколько сдерживать рост экономики в целом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2020 году на 3,5%.

Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении. Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

По последним прогнозам, Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3%, Всемирный банк - на 3,7%.

Правительство Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в текущем году на 3,7%, однако планирует пересмотр своих прогнозов.