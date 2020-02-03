Зеленский назвал инвестиции самой перспективной сферой партнерства Украины и Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах заключить с Турцией Соглашение о свободной торговле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые большие перспективы для экономического партнерства Украины и Турции открываются в инвестиционной сфере.

Об этом Зеленский сказал во время Украинско-турецкой бизнес-форума в Киеве, передает Офис главы государства.

Он подчеркнул, что сейчас ряд турецких компаний воспользовались возможностями в Украине.

«Уверен, что именно в инвестиционной сфере сегодня открываются самые большие перспективы для экономического партнерства Украины и Турции. Речь идет не только о создании совместных предприятий, но и об активном участии турецких компаний в процессе приватизации», - заявил Зеленский.

Он отметил, что дальнейшему развитию сотрудничества двух государств будет способствовать подписание Соглашения о свободной торговле.

«Это даст толчок во многих сферах: сельское хозяйство и пищевая промышленность, жилищное строительство, энергетика и энергоэффективность, транспорт и туризм. Мы также имеем значительный потенциал в сферах машиностроения, производства оборудования для транспорта и энергетики», - сказал Зеленский.

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Президент призвал турецкие компании уже сейчас инвестировать в украинскую экономику. В частности, пригласил турецкий бизнес к участию в концессионных конкурсах в проектах по осовремениванию инфраструктуры.

«Одним из наших приоритетов является масштабная модернизация инфраструктуры - дороги, аэропорты и морские порты, запуск речного транспорта. Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов «Ольвия» и «Херсон». Сейчас мы готовим новые конкурсы по аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог», - заявил Зеленский.

В то же время он уточнил, что потенциально привлекательными для обоих государств являются инвестиции в развитие туристической инфраструктуры в Херсонской и Одесской областях.

Также глава государства напомнил, что власть инициирует ряд новаций для улучшения инвестиционного климата. Речь идет о пятилетних налоговых каникулах, проекте Investment nanny, создании международного арбитража для инвесторов.