Госбанки уже получили от предпринимателей 17 тысяч заявок на доступные кредиты

Срок рассмотрения заявки составит не более 10 дней, но в отдельных случаях может быть дольше.

Государственные банки уже получили от предпринимателей 17 тысяч заявок на получение доступных кредитов по правительственной программе «5-7-9».

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Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга.

«Очень много людей подались – 17 тысяч заявок. Они уже начали рассматриваться. Разумеется, нельзя рассмотреть все сразу», - сказал Гончарук.

По его словам, срок рассмотрения заявки по согласию с банками составит не более 10 дней, но в отдельных случаях он может быть дольше из-за большого количества кредитных мошенников в стране и недостаточно качественного бизнес-планирования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины объявил старт государственной программы доступного кредитования для предпринимателей «5-7-9», предполагающей частичную компенсацию государством расходов на проценты по таким кредитам.