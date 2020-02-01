В Раде назвали основную цель введения налога для Google, Apple и Netflix

Нардеп отметил, что, скорее всего, налоги не будут платиться физическими лицами.

Сервисы Google, Apple и Netflix могут обложить налогами в случае принятия соответствующего законопроекта для того, чтобы уравнять конкуренцию на украинском медиарынке.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры Александр Федиенко, передает «Обозреватель».

"Мы сейчас с этим законопроектом знакомимся, но, на сколько я понял его конструкцию, то налоги не будут уплачиваться физическими лицами, то есть гражданами. Речь идет о том, что в случае предоставления медийных информационных услуг нерезидентами, деньги по сути выводятся из Украины, при том, что у нас есть другие представители, которые формируют контент и платят налоги. Например, ваша организация формирует контент и платит налоги в дальнейшем. И речь идет больше о том, чтобы уравнять конкуренцию и защитить и ваш канал, в том числе", – заявил Федиенко.